Stabile oljepriser tirsdag kveld

Oljeprisene er stabile tirsdag kveld. Et fat Brent-olje omsettes nå for 62,76 dollar per fat, opp 1,01 prosent. WTI-oljen er opp 1,10 prosent til 57,16 dollar per fat. Til sammenligning kostet Brent-oljen 62,73 dollar per fat ved børsslutt i Oslo, mens WTI-oljen kostet 57,05 dollar per fat.

Reuters melder at mye av dagens oppgang kan tilskrives Kina som presser på for at USA skal fjerne tollpåslagene som ble innført i september som del av en fase én i en handelsavtale mellom USA og Kina.

Ellers kommenterte OPECs generalsekretær Mohammad Barkindo tirsdag at oljemarkedet for 2020 kan bli bedre enn det som tidligere har vært ventet.

«Basert på foreløpige tall, så ser 2020 ut til å ha en potensiell oppside», het det fra Barkindo, ifølge Reuters.

5.-6. desember holder OPEC og dets allierte et møte i Wien for å vurdere hvorvidt kuttavtalen på 1,2 millioner fat om dagen, som ble innført ved årsskiftet og varer frem til mars neste år, skal endres og/eller utvides.

I tillegg venter markedet på tallene for amerikanske råoljelagre som kommer senere i kveld, mens de offisielle tallene kommer i morgen. Ifølge TDN Direkt er det ventet en økning på 2,7 millioner fat i uken som endte 1. november.