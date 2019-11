Oljeprisen faller etter overraskende oljelagertall

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene økte med 7,9 millioner fat i forrige uke.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en økning på 0,8 millioner fat.

Videre har det blitt kjent at bensinlagrene falt med 2,8 millioner fat mens destillatlagrene falt med 0,6 millioner fat.

Her var det ventet at bensinlagrene skulle falle med 1,9 millioner fat og at destillatlagrene skulle falle med én million fat.

"Dette er definitivt et sjokkerende tall, selv om du er bearish er dette sjokkerende", sa Phil Flynn, analytiker i Price Futures Group ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 61,74 dollar per fat, ned 1,94 prosent for dagen.

Et fat WTI-olje omsettes for 56,42 dollar, ned 1,42 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 63,15 dollar dollar ved børsslutt i Oslo.

Reuters skrev også tidligere i dag at et møte mellom USAs president Donald Trump og den kinesiske presidenten Xi Jinping for å signere en etterlengtet midlertidig handelsavtale kan bli forsinket til desember. Dette fordi det forsatt diskuteres over vilkår og sted. Nyhetsbyrået skriver at de fikk beskjeden fra en høytstående tjenestemann i Trump-administrasjonen onsdag.