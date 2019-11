Oljeprisen steg etter positive nyheter

En langvarig handelskrig mellom Kina og USA har tynget etterspørselsutsiktene etter olje. Torsdag kom oppmuntrende nyheter fra den pågående handelskrigen der USA og Kina lover å fjerne tollavgiftene.

– I de seneste to ukene har høytstående representanter hatt dype, konstruktive diskusjoner og blitt enige om å fjerne de ytterligere tollavgiftene i faser, idet fremskritt gjøres med handelsavtalen, erklærte en talsperson for Kinas handelsdepartement, Gao Feng, på torsdag.

Nyheten sendte oljeprisen rett opp og nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 62,56 dollar per fat, opp 1,33 prosent for dagen.

Et fat WTI-olje omsettes for 57,48 dollar, opp 2,01 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 62,18 dollar ved børsslutt i Oslo.

Oljelagrene overrasket onsdag

Onsdagens tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene økte med 7,9 millioner fat i forrige uke.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en økning på 0,8 millioner fat.

Videre har det blitt kjent at bensinlagrene falt med 2,8 millioner fat mens destillatlagrene falt med 0,6 millioner fat.

Her var det ventet at bensinlagrene skulle falle med 1,9 millioner fat og at destillatlagrene skulle falle med én million fat.