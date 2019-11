Tidligere Faroe Petroleum-ledere gjør comeback i Nordsjøen

Tidligere ledere i Faroe Petroleum planlegger ifølge Financial Times å komme tilbake til aksjemarkedet denne måneden med et selskap for kjøp av eierandeler i Nordsjøen, skriver TDN Direkt.

Tidligere konsernsjef Graham Steward, driftsdirektør Helge Hammer og finansdirektør Jon Cooper i Faroe planlegger ifølge avisen med Longboat Energy å hente inn ti millioner pund ved notering på Aim-markedet på London-børsen.

Dette skal finansiere due diligence for mulige kjøp, og når kjøp er sikret, er planen å hente inn ytterligere finansiering, skriver nyhetsbyrået.

Longboat vil gå etter eiendeler både på britisk og norsk sokkel, med fokus på felt som allerede er i produksjon.

Tok med seg 81 mill.

Hammer tok med seg 81 millioner kroner da han forlot Faroe. I januar sa han til Sysla at det fristet å starte et nytt oljeselskap.

– Det er noe jeg vil vurdere. Det kunne vært gøy å begynne med blanke ark igjen og skape et nytt eventyr. Jeg liker å være gründer og føler meg iallfall for ung til å slutte nå, uttalte 57-åringen, som understreket at han da ikke hadde konkrete planer.

Hammer mente ifølge nettstedet at det var plass til flere mindre aktører i norsk oljevirksomhet.

– Norsk sokkel har godt av virksomheter som tenker annerledes og nyskapende. Jeg tror på en god framtid for oljenæringen her, og nye selskaper kan være med på å sørge for det, uttalte han.