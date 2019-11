Hermanrud & co ser verdier for 16 milliarder i Nel

Meningene om hydrogenselskapet Nel er mange. Noen mener at en prisingen på 10 milliarder kroner for et selskap som blør penger er uhørt, mens andre, deriblant Karl Johan Molnes og Norne Securities, mener du skal kjøpe aksjen helt til den når nærmere 12 kroner, tilsvarende 14,6 milliarder kroner for hele selskapet.

Men det er flere meglerhus som virkelig ser potensial i hydrogenselskapet. I en presentasjon signert Peter Hermanrud og Fredrik Gundersen trekker duoen frem Nel som en av sine favoritter på Oslo Børs.

Gjennom sitt samarbeid med den amerikanske lastebilprodusenten Nikola Motor, har Nel fått på plass en avtale som på sikt kan gjøre tungtransporten renere. Avtalen for elektrolysører og fyllestasjoner er den største av sitt slag noensinne. Sparebank 1 Markets mener kontraktsverdien ugjør om lag én milliard dollar.

Avtalen med Nikola gjorde at NEL i fjor sommer besluttet å tidoble produksjonskapasiteten av elektrolysører, som brukes til å produsere hydrogen, på Notodden. Ett år senere ble ekspansjonsplanene flyttet fra Notodden til Herøya.

Lastebilprodusenter som Cummins, Hyundai og Toyota, i tillegg til Nikola, er i full gang med utviklingen av hydrogenlastebiler.

Innenfor persontransport er hele Daimler-systemet, men også BMW, i full gang med utvikling av hydrogendrevne personbiler. I skipsfarten er hydrogen sannsynligvis løsningen for å få utslippsnivået ned på et bærekraftig nivå.

Ser verdier for 15,9 milliarder

Nikola-avtalen innebærer levering av 56 fyllestasjoner, ifølge Sparebank 1 Markets. Men Nikola har et mål om å rulle ut hele 823 fyllestasjoner frem mot 2028.

«Hvis Nel mottar ordre for alle stasjonene som Nikola planlegger for i USA, så estimerer vi en verdsettelse på 13 kroner pr. aksje, eksklusive potensialet i EU», heter det i presentasjonen fra Hermanrud og Gundersen.

Meglerhuset opererer med er kursmål på 10 kroner, og anbefaler kjøp.

I likhet med Molnes ser Hermanrud & co muligheten for at en strategisk spiller kan komme inn på eiersiden i Nel, også med mulighet for oppkjøp.

Sparebank 1 Markets-duoen fremhever at Cummins har tatt over majoriteten av aksjene i Hydrogenics, og Linde har gått inn med en stor post i ITM Power. Derfor er Nel den eneste aktøren som ikke har en strategisk eier på aksjonærlisten.

«Vil snu hele industrien på hodet»

Konsernsjef i Nikola, Trevor Milton, skrev følgende på Twitter i forrige uke.

«Vi har noen overraskelser som vi ikke kan snakke om, men som vil snu hele industrien på hodet. Jeg skulle ønske jeg kunne fortelle dere det (...)», het det fra Nikola-sjefen, som kommunsierte videre at det gjenstår rettslige godkjenninger før nyhetene kan offentliggjøres.

Hva Milton vil trekke opp av hatten er derfor usikkert, men du kan være sikker på at Nel-aksjonærene følger Nikola-sjefen tettere enn normalt i disse dager.

Aksjen faller 0,06 prosent til 8,15 kroner på Oslo Børs.