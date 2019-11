Oljeprisen stiger

Onsdag talte sentralbanksjefen i USA Jerome Powell til kongressen.

«Vi mener at den nåværende oppfatningen av pengepolitikken sannsynligvis vil være fornuftig så lenge ny informasjon om økonomien forsetter å sammenfalle med vårt syn om moderat økonomisk vekst», sa Jerome Powell til kongressmedlemmene.

En pågående handelskrig påvirker også markedene. I går talte Donald Trump til en forsamling ved The Economic Club of New York. I forkant av talen hadde det gått rykter om at Trump muligens ville komme med informasjon rundt en fase 1-avtale. Imidlertid kom det ingen avtale mellom Trump og den kinesiske presidenten Xi Jinping.

Likevel sa Trump at partene «er nær» å lande en avtale.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 62,34 dollar per fat, opp 0,45 prosent for dagen.

Et fat WTI-olje omsettes for 57,09 dollar, opp 0,51 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 62,48 dollar ved børsslutt i Oslo.

Oljelagertall utsatt

«Forventningene til en lageroppbygging i USA, usikkerhet rundt OPEC+ strategien for produksjonskutt og USA/Kina-avtalen påvirker oljeprisen», sa analytikere ved ING, inkludert sjefen for råvarestrategien Warren Patterson ifølge Reuters.

Oljelagertallene fra EIA kommer vanligvis onsdager, men ble utsatt til torsdag etter mandagens feriedag til ære for veteraner.