OPEC-oppdatering og lagertall påvirker oljeprisen torsdag kveld

Små endringer i oljeprisen torsdag kveld. Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 0,05 prosent til 62,34 dollar fatet, mens WTI oljen for øyelblikket omsettes for 56,83 dollar fatet og er ned 0,51 prosent. Til sammenligning ble et fat Brent og WTI-olje handlet for 62,94 dollar fatet og 57,61 dollar fatet ved stengetid Oslo Børs, ned henholdsvis 1,10 prosent og 1,30 prosent.

Overraskende lagertall fra USA

Amerikanske oljelagre vokste forrige uke med omlag 2,2 millioner fat til 449,0 millioner fat, til sammenligning ventet analytikerne en vekst på 1,65 millioner fat.

-Amerikansk produksjon er fortsatt solid. Vi produserer kanskje litt for mye, men overskuddet blir liggende i oljetanker. Det sier Ryan Kaup, råvaremegler ved CHS Hedging.

OPEC-oppdatering

OPECs generalsekretær Mohammad Barkindo uttalte onsdag at forventning til oljeproduksjon i 2020 sannsynligvis kan justeres ned, spesielt fra amerikansk shale-produksjon. Videre uttalte Barkindo at det er for tidlig å konkludere med hvorvidt ytterligere kutt er nødvendig fra OPEC og allierte.

-Nedtellingen til OPEC møtene femte og sjette desember har for alvor begynt, og alle venter spent på om det blir besluttet at ytterligere kutt er nødvendig for å opprettholde et stabilt oljemarked. Det sier Norbert Rucker, sjefsøkonom ved den sveitsiske banken Julius Baer.