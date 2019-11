Færre rigger i drift i Nord-Amerika

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viser at det ble nok en uke med fall i antall rigger i drift. Per dags dato er det 940 rigger i drift, som er 17 færre enn for en uke siden.

I USA falt antallet aktive oljerigger med 10 til 674, mens antallet aktive gassrigger falt med én til 129. I Canada falt antallet aktive oljerigger med ni til 88, mens antallet aktive gassrigger steg med tre til 46.

I Mexicogulfen var antallet aktive rigger uendret til 22.

Riggtellingen blir sett på som en tidlig indikator på fremtidig oljeproduksjon.

Fredag kveld er Brent-oljen opp 1,78 prosent til 63,39 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 1,64 prosent til 57,70 dollar per fat. Til sammenligning kostet Brent-oljen 62,67 dollar per fat ved børsslutt i Oslo, mens WTI-oljen kostet 57,14 dollar per fat.

Som årsak til oppgangen peker Reuters blant annet på økende optimisme rundt en handelsavtale mellom USA og Kina.

Økonomisk rådgiver i Det hvite hus, Larry Kudlow, uttalte fredag at en avtale mellom de to landene nærmer seg.