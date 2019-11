Oljeprisen faller

En kilde i Kinas kommunistparti melder til CNBC at stemningen har blitt pessimistisk etter president Donald Trumps uttalelser om at det ikke foreligger planer om å fjerne de nye tollavgiftene på kinesiske varer.

«Oljen reagerer veldig på hvilken retning vinden blåser i USA/Kina-handelssamtalene. Når det brister, blir prisene straffet. Denne motvinden i svak etterspørselsvekst holder oss tilbake», sa John Kilduff, partner i Again Capital LLC i New York ifølge Reuters.

OPEC sa i forrige uke at organisasjonen forventer lavere etterspørsel etter olje i 2020, og støtter synet om at det er en sak for organisasjonen og andre produsenter som Russland å holde grensen for produksjon.

OPEC+ skal diskutere produksjonspolitikken på et møte 5.-6. desember i Wien. Deres eksisterende produksjonsavtale varer til mars.

Nordsjø-oljen omsettes mandag kveld for 62,24 dollar per fat, ned 1,67 prosent for dagen.

Et fat WTI-olje omsettes for 57,02 dollar, ned 1,4 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjø-olje omsatt for 62,69 dollar ved børsslutt i Oslo.