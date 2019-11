Scatec Solar inngår parterskap for prosjekt i Ukraina

Scatec Solar har signert en avtale med FMO som innebærer at den nederlandske utviklingsbanken får 40 prosent eierandel i Scatecs Chigirin-prosjekt i Ukraina.

Det går frem i en melding fra selskapet.

Den totale investeringen for prosjektet på 55 MW er estimert til 54 millioner euro. Gjeldsfinansieringen gjøres gjennom et sikrete pantelåne fra European Bank for Reconstruct and Development (EBRD), The Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) og Swedfund, opplyses det.

FMOs eierandel er finansiert av Access to Energy Fund, som FMO forvalter på vegne av den nederlandske regjeringen.

«Vi er glade for å kunngjøre den andre egenkapitalinvesteringen sammen med vår langsiktige partner FMO. Vi jobber med FMO som gjelds- og egenkapitalpartner på en rekke prosjekter i Ukraina og internasjonalt, og vi forventer mer samarbeid i årene som kommer, sier administrerende direktør i Scatec Solar, Raymond Carlsen, i meldingen.

Scatec Solar vil levere ingeniør-, innkjøps- og konstruksjonstjenester (EPC). Solenergi-selskapet vil også være forvalter og operatør, samt stå for vedlikehold.

Arbeidet med oppførelsen av prosjektet starten i midten av 2019, og det forventes kommersiell virksomhet fra midten av neste år.

Scatec Solar-aksjen falt 0,73 prosent til 109,20 kroner på Oslo Børs tirsdag.