Legendarisk oljetrader er blitt «bear»

Andrew Hall er kjent som sin generasjons mest vellykkede oljetrader.

Britens over 45 år lange karriere begynte i BP og fortsatte i Phibro Trading, hvor han under finanskrisen ble betalt en bonus tilsvarende over 900 millioner kroner.

I 2008 startet han sitt eget hedgefond, Astenbeck Capital Management, og fortsatte å vedde på høyere oljepriser. I de seneste årene har strategien imidlertid fungert dårlig for Hall, som i tradingsirkler ble kalt «Gud». Han stengte sitt hovedfond for to år siden.

Ser lavere etterspørsel

Nå snakker Hall om at et vedvarende fall i den globale oljeetterspørselen kan begynne allerede i 2030.

– Det vil skje som følge av teknologi, elbiler og fornybar energi, forklarte han på en råvarekonferanse i New York, ifølge Bloomberg.

– Oljeetterspørselen har i etterkrigstiden vokst eksponentielt, og det var opplest og vedtatt at oljeforbruket ville vokse i evig tid – selv om vi visste at en slik utvikling ikke var logisk.

Det Internasjonale energibyrået (IEA) har uttrykt lignende prognoser. Organisasjonen venter en utflatning av verdens oljeforbruk om cirka et tiår.

«Grønn»energi overtar

I et senere intervju med Bloomberg påpekte Hall at både vind- og solenergi nå er billigere enn strøm fra kullkraftverk.

– Hvilken rolle har et selskap som fokuserer på fossile brennstoffer dersom verden fullstendig går over til fornybar energi, tilføyde han.

68-åringen siterte dessuten en tidligere saudiarabisk oljeminister, som viste til at steinalderen endte lenge før verden gikk tom for steiner. Sjeik Ahmad Zaki Yamani mente at oljealderen vil være over lenge før alle verdens oljereserver er tømt.

Kan nå 100 dollar igjen

– Kan vi igjen få oljepriser på 100 dollar fatet, fortsatte Hall.

– Absolutt, men det vil bare være midlertidig, og vil fremskynde den ultimate nedturen.

For øvrig lå verdien av Brent råolje torsdag ettermiddag på 62,45 dollar fatet, omtrent tilsvarende nivået for 14 år siden.

Den foreløpige toppen på 147,50 dollar fatet ble satt i juli 2008.