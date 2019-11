Oljeprisen faller

Fallet i oljeprisen kom i kjølvannet av Kinas president Xi Jinping som fredag uttalte at de ikke er redde for handelskrigen.

– Som vi har sagt hele tiden, vi ønsker ikke handelskrigen, men vi er ikke redde. Når det er nødvendig, vil vi kjempe tilbake, men vi har jobbet aktivt for å prøve å ikke ha en handelskrig, sa Jinping ifølge Reuters.

Nordsjø-oljen omsettes fredag kveld for 63,22 dollar per fat, ned 1,17 prosent for dagen.

Et fat WTI-olje omsettes for 57,76 dollar, ned 1,4 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjø-olje omsatt for 63,92 dollar ved børsslutt i Oslo.

Trump uttalte til et TV-program fredag at en potensiell avtale kan være nær, men at han ikke vil forhaste en avtale.

– Han ønsker avtalen mye mer enn jeg gjør. Jeg er ikke nervøs for å inngå avtalen, var Trumps kommentar om Jinpings uttalelser tidligere samme dag.

"Situasjonen mellom USA og Kina ser ikke veldig positiv ut, så det dempet oppturen vi har hatt denne uken", sa John Kilduff, en partner i Again Capital Management i New York ifølge Reuters.

Onsdag kom også oljelagertall som viste at de amerikanske råoljelagrene økte med 1,4 millioner fat i forrige uke.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en økning på 1,1 millioner fat.