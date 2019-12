Oljeprisen tikker oppover etter positive handelssamtaler

Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 0,35 prosent til 63,87 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er opp 0,19 prosent, og omsettes i skrivende stund for 58,12 dollar fatet. Oljeprisen var ved 16-tiden godt over 64 dollar fatet, men har siden den tid falt noe tilbake.

Nærmer seg en fase en-avtale

Handelsrepresentanter fra USA og Kina holdt tirsdag morgen (amerikansk tid) samtaler over telefon. Signalene fra samtalene er etter Reuters å dømme gode, og president Donald Trump uttalte følgende tirsdag:

– Som dere vet har jeg et veldig godt forhold til president Xi Jinping. Vi er i sluttfasen av en veldig viktig avtale. Jeg antar at dere kan si en av de viktigste avtalene innenfor handel noen sinne. Det går veldig bra. Samtidig ønsker vi å se at det skal gå bra i Hongkong, sier Trump tirsdag ifølge Reuters.

OPEC-møter nærmer seg med stormskritt

På tilbudssiden møtes OPEC i Wien 5. desember, etterfulgt av nye samtaler med allierte 6. desember, kjent som OPEC+. Det stilles stor spenning til hvorvidt nåværende kutt på 1,2 millioner daglige fat forlenges, og om ytterligere kutt blir besluttet. OPEC og allierte har tidligere vært klare på at de ønsker å gjøre sitt for å opprettholde stabilitet og forutsigbarhet i oljemarkedet.

The International Energy Agency (IEA) har antydet at OPEC burde ta riktig avgjørelse for en sårbar global økonomi. En riktig avgjørelse innebærer forlengelse eller ytterligere kutt ettersom IEA forventer økt oljeproduksjon fra land utenfor OPEC, blant dem nevnes USA, Brasil og Norge.