Oljeprisen faller utover kvelden

Fallet i oljeprisen kom i kjølvannet av oljelagertall som steg mer enn ventet.

«Totalt sett var oljelagertallene skuffende, ledet av en økning i bensinlagrene som var mye større enn forventet», sa Andy Lipow, president for Lipow Oil Associates i Houston ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 62,91 dollar per fat, ned 0,5 prosent for dagen.

Et fat WTI-olje omsettes for 57,98 dollar, ned 0,7 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjø-olje omsatt for 63,23 dollar ved børsslutt i Oslo.

Oljelagertall overrasket

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene økte med 1,6 millioner fat i forrige uke.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 0,1 millioner fat.

Bensinlagrene økte med 5,1 millioner fat.