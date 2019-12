Oljeprisen stiger

Oppgangen i oljeprisen kommer i forkant av OPEC-møtet senere denne uken.

Den irakiske oljeministeren Ghamir Ghadhan uttalte i helgen at produksjonen kan kuttes med ytterligere 400.000 fat per dag.

«Det er en diskusjon om et større kutt. Det siste året har det vært en stor økning i oljelagrene, vi må holde et øye med det», sier en kilde i OPEC ifølge Reuters.

«Et tegn på misnøye mellom produsentene vil sende ut negative signaler og legge et betydelig press nedover på oljeprisen. Vi tror neppe dette vil skje», sier Tamas Varga fra oljemegleren PVM, ifølge Reuters.

Nordsjøoljen omsettes mandag kveld for 61,06 dollar per fat, opp 0,94 prosent for dagen. Et fat WTI-olje omsettes for 55,98 dollar, opp 1,47 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 61,48 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo.