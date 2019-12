Oljeprisen preges av Trump-uttalelser og forventninger til OPEC-møte

Oljprisen handles nær uendret tirsdag, men det betyr ikke at dagen har vært kjedelig. Intradagsvolatiliteten har vært svært høy.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 60,90 dollar, ned 0,03 prosent for inneværende døgn.

WTI-oljen handles for 56,18 dollar, opp 0,39 prosent.

USAs president Donald Trump uttalte tirsdag at han ikke har noe hastverk med å komme frem til en handelsavtale med Kina. Han gir heller ingen garantier for at en avtale vil være på plass før presidentvalget i USA neste høst.

«Jeg har ingen tidsfrist, nei», sa Trump til pressen under NATO-toppmøtet i London, ifølge Reuters.

«På en måte liker jeg idéen om å vente til etter valget med Kina-avtalen. Men de (Kina, red.anm.) vil komme frem til en avtale nå, og vi vil se om avtalen blir den rette eller ikke. Den må bli riktig», sa Trump videre, ifølge nyhetsbyrået.

Kineserne ønsker å rulle tilbake skattepåslagene som har blitt innført etter at samtalene falt sammen i mai. Donald Trump er ikke videre begeistret over dette.

Handelsminister Wilbur Ross uttalte tirsdag at handelspartene kommuniserer med hverandre, men at det ikke er planlagt noen møter på toppnivå med det første.

Ifølge Fox News skal Det hvite hus være bestemt på å innføre ytterligere toll på varer verdt 156 milliarder dollar fra og med 15. desember. Om så skulle skje er i praksis all import av kinesiske varer til USA rammet av handelskrigen direkte.

Nye spekulasjoner om større OPEC-kutt

Forventningene om dypere kutt fra OPEC og deres samarbeidspartnere (OPEC+) på toppmøtet i Wien senere denne uken er ikke de høyeste blant investorene.

For å gjøre noe med disse forventningene uttalte den irakiske oljeministeren Ghamir Ghadhan i helgen at produksjonen kan kuttes med ytterligere 400.000 fat pr. dag.

Analysesjefen for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, mener Iraks uttalelse ikke er troverdig.

«Vi tror ikke mange kjøper uttalelsen. Spesielt siden den kommer fra Irak, som har slitt med å etterleve kutt. Landet har begrenset kontroll over produksjonen i den kurdiske regionen, som ser ut til å løfte produksjonen med 40.000 fat pr. dag neste år. Iraks statsminister Adel Abdul-Mahdi signaliserte på fredag ​​at han vil trekke seg, noe som gjør Iraks produksjonsforpliktelser enda mer usikre», skrev han i en oppdatering.

Goldman Sachs venter at OPEC-møtet vi passere uten de store hendelsene med en videreføring av kuttavtalen på 1,2 millioner fat frem til juni neste år.

JPMorgan, derimot, tror at OPEC dets allierte vil bli enige om å øke produksjonskuttet til 1,5 millioner fat om dagen frem til sluttet av 2020.

Rystad Energy: Oljeprisen kan falle til 40 dollar

I en oppdatering fra Rystad Energy går det frem at analyseselskapet forventer en oljepris på ned mot 40 dollar pr. fat om produksjonskuttet bare rulleres videre på dagens nivå. Om nåværende produksjonskutt forlenges til sommeren neste år, ser Rystad en overproduksjon på om lag 1,2 millioner fat om dagen i 2020.

I oppdateringen trekkes effektene av IMO 2020 frem som en joker, samtidig som at risikoen på etterspørselsiden fremheves.

Forventer lagertrekk

Hva gjelder de amerikanske oljelagrene ventes det et trekk på 1,8 millioner fat i uken frem til fredag 29. november.

Det er Reuters som har hentet inn estimater fra seks analytikere.

Tallene fra API offentliggjøres tirsdag kveld, mens de offisielle EIA-tallene publiseres onsdag morgen norsk tid.