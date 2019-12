Viktig vilkår i boks for avtalen mellom PetroNor og Panoro

PetroNor E&P, tidligere African Petroleum, stiger torsdag formiddag 6,9 prosent på Oslo Axess, til en kurs på 1,08 kroner.

Det Afrika-orienterte lete- og produksjonsselskapets børsverdi er dermed 1,05 milliarder kroner.

Børsoppgangen kommer etter selskapets melding i morges om at det har sluttført en avtale med operatøren i OML 113-lisensen utenfor Nigeria, Yinka Folawiyo Petroleum (YFP), vedrørende et partnerskap og etableringen av et felleseid selskap kalt Aje Petroleum, som skal fokusere på å blåse nytt liv i og videreutvikle både lisensen og olje- og gassfeltet Aje, som inngår i lisensen.

Viktig vilkår i boks

21. oktober meldte PetroNor at selskapet overtar Panoro Energys andel i OML 113-lisensen.

Ifølge Panoro Energy betyr PetroNors avtale med YFP at et av de viktigste vilkårene for deres Aje-salg er innfridd.

Det presiseres at det fortsatt gjenstår å få tommelen opp fra det nigerianske petroleums- og naturressursdepartementet og landets minister for petroleumsressurser før avtalen mellom PetroNor og Panoro kan sluttføres.

Panoro-aksjen stiger 1,0 prosent til 20,25 kroner torsdag formiddag.