Oljeprisen stiger etter ytterligere produksjonskutt fra OPEC

Oljeprisen stiger torsdag kveld. Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 0,62 prosent til 63,39 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er opp 0,14 prosent og omsettes i skrivende stund for 58,51 dollar fatet.

Nye kutt

Respektive energiministre fra OPEC og allierte besluttet torsdag og kutte oljeproduksjonen ytterligere fra første kvartal i 2020. Den eksisterende avtalen omfatter kutt på 1,2 millioner daglige fat, følgelig blir totale kutt i første kvartal av 2020 på 1,7 millioner fat, tilsvarende 1,7 prosent av global oljeproduksjon.

-Vi ser virkelig risiko knyttet til et overtilbud i første kvartal grunnet lavere sesongmessig etterspørsel. Det sa Russlands energiminister Alexander Novak ifølge Reuters.

Videre skal Novak ha sagt at kuttene i første omgang gjelder for første kvartal, men at noen av energiministrene ønsket å forlenge kuttene til juni eller desember 2020 som følge av frykt for en brems i den globale økonomien. Endelig avstemning finner sted imorgen.

Økt produksjon fra blant annet Norge

OPEC og allierte tynges også av forventninger om økt produksjon fra land utenfor OPEC, blant dem USA, Brasil og Norge.

-Med en svakere dollar, bedre økonomiske utsikter og streng styring fra OPEC kan oljeprisen ligge i intervallet 60-65 dollar fatet i en sesongmessig svak periode for oljen. Det sa Gary Ross, grunnlegger av Black Gold Investors ifølge Reuters.

Kuttene fra OPEC har gitt støtte til oljeprisen det siste året, og oljeprisen har ligget innenfor intervallet 50-75 dollar fatet. Saudi Arabia er blant landene som går i spissen for ytterligere kutt ettersom en høy oljepris er godt nytt i forkant av Saudi Aramcos kommende børsnotering. Selskapet ventes å gå på børs til en markedsverdi på 1.700 milliarder amerikanske dollar.