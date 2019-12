Kutter mer enn nødvendig for å hjelpe børsnotering

Saudi-Arabias energiminister prins Abdulaziz bin Salman sier landet vil frivillig kutte mer enn avtalt etter ukens Opec-møte, melder Bloomberg. Opec er allerede blitt enige om å kutte produksjonen med 500.000 fat pr. dag, hvorav Saudi-Arabia står for de største kuttene. Men nå sier landets energiminister at de vil ta ytterligere kutt for å kompenserer for at land som Irak og Nigeria ikke følger sine forpliktelser.

Abdulaziz bin Salman håper at kuttene ikke bare vil være med på å holde oljeprisen oppe, men også at de kan være med på å hjelpe fetteren hans , kronprins Mohammed bin Salman, med å løfte verdien på det statlige oljeselskapet Saudi Aramco før børsnoteringen i Riyadh på onsdag.

Prestisjeprosjekt: Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman har lagt mye ære i børsnoteringen av Aramco. Foto: NTB Scanpix

Prisingen av Aramco er satt til 1.700 milliarder dollar, drøyt 15.500 milliarder kroner. Selv om mange utenlandske investorer har gitt uttrykk for at selskapet er overpriset, har kronprins Mohammed bin Salman visstnok lagt mye prestisje i at selskapet er verdt minst 2.000 milliarder dollar.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters innebærer prisingen til 1.700 dollar, at Aramco blir verdens mest verdifulle børsnoterte selskap med sin notering.

Saudi Aramco håper å selge 3 milliarder aksjer gjennom noteringen. Basert på en prising pr. aksje på 32 rialer, eller 8,53 dollar, vil Aramco i så fall selge aksjer for cirka 25,6 milliarder dollar.