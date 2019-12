Oljeprisen snur opp

Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 0,08 prosent til 64,36 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er ned 0,14 prosent, og omsettes i skrivende stund for 55,7 dollar fatet. Til sammenligning lå oljeprisen på 63,66 ved 15-tiden, opp mer enn ett prosent.

Dårlig kinesisk eksport

Søndag ble tallene for november eksporten i Kina lansert, tallene viste en nedgang på 1,1 prosent sett mot november i 2018. Det var på forhånd ventet en oppgang på ett prosent.

-Skuffende tall på kinesisk eksport er absolutt en faktor som har tynget oljeprisen mandag. Det sa Partner i Again Capital, John Kilduff.

Videre trekker Kilduff frem at oljemarkedet går en intens uke i vente med nye tariffer på kinesiske varer som trer i kraft på søndag. Dersom desember-tariffene ikke heves før den tid vil trolig oljeetterspørselen tynges.

Antyder 70 dollar fatet

Utviklingen skjer etter at OPEC og allierte på fredag ble enige om å kutte oljeproduksjonen med nye 500.000 daglige fat, totale kutt omfatter dermed 1,7 millioner daglige fat. Som følge av kuttene, oppjusterte Goldman Sachs sine prisestimater for 2020 til 63 amerikanske dollar per fat, opp fra tidligere 60 dollar.

Videre har Merrill Lynch uttalt at de nye kuttene samt potensiell fremgang i handelskrigen kan medføre oljepriser opp mot 70 dollar fatet.