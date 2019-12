NVE: Kabelen mellom Norge og Storbritannia et lønnsomt prosjekt

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet vurdert virkningene av den konsesjonssøkte utenlandskabelen NorthConnect.

At kabelen er lønnsom i et samfunnsøkonomisk perspektiv betyr likevel ikke at alle vil tjene på den.

– Norske strømpriser vil i årsgjennomsnitt gå opp 1–3 øre per kilowatt time. Prisøkningen vil imidlertid være sterkest i perioder når kraftprisen allerede er lav, som om sommeren og i år med mye vannkraftproduksjon, sier Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Prosjektet vil likevel være samfunnsøkonomisk lønnsomt fordi inntektene fra en økning i kraftprisen vil tilfalle norske kraftprodusenter, som i all hovedsak er eid av staten og norske kommuner og fylkeskommuner.

Den 665 kilometer lange NorthConnect er en 1.400 megawatt likestrømskabel som er planlagt mellom Sima innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland.

I NVEs analyse vil NorthConnect gi et samfunnsøkonomisk overskudd på rundt 8,5 milliarder kroner over levetiden på 40 år. Analysen er basert på NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse for 2019–2040.

(©NTB)