«Vi er VELDIG nær en STOR avtale med Kina. De vil ha den, og det vil vi også!», skrev den amerikanske presidenten på Twitter.

Tirsdag skrev Wall Street Journal at handelsrepresentanter fra USA og Kina nå planlegger å avvente tariffen som var planlagt 15. desember. Avisen viser til kilder med kjennskap til saken, og melder at Kina presser på for at USA skal rulle tilbake nåværende tariffer.

Oppgang

Oljeprisen stiger som en følge av dette.

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 64,31 dollar per fat, opp 0,93 prosent for dagen.Et fat WTI-olje omsettes for 59,27 dollar, opp 0,87 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 64,08 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo.

Oljeprisen har styrket seg den siste uken etter at OPEC+ ble enige om et ytterligere produksjonskutt på 500.000 fat per dag i forrige uke.

Overraskene oljelagertall

Gårsdagens tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at de amerikanske råoljelagrene økte med 0,8 millioner fat i forrige uke.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 2,9 millioner fat.