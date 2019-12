Flere rigger i drift i Nord-Amerika

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viser at det per dags dato er 952 rigger i drift, som er 15 flere enn for en uke siden og 293 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

I USA steg antallet aktive oljerigger med fire til 667, mens antallet aktive gassrigger falt med fire til 129. I Canada steg antallet aktive oljerigger med ni til 96, mens antallet aktive gassrigger steg med seks til 57.

I Mexicogulfen steg antallet aktive rigger med én til 23.

Riggtellingen blir sett på som en tidlig indikator på fremtidig oljeproduksjon.

Ved 19:30 tiden er Brent-oljen opp 0,96 prosent til 65,02 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 1,18 prosent til 59,88 dollar per fat. Til sammenligning kostet Brent-oljen 65,20 dollar per fat ved børsslutt i Oslo, mens WTI-oljen kostet 60,11 dollar per fat.

Dagens oppgang i oljeprisen kan nok tilskrives den positive utviklingen i handelssamtalene mellom USA og Kina.

Flere medier meldte tidligere i dag at det er stor fremgang i forhandlingene om en fase 1-avtale i handelskrigen mellom de to landene. Ifølge kineserne skal USA stanse tariffer gradvis. Kina skal også øke import av varer fra USA.

Kina ønsker at en dato skal bli satt for underskrift av avtalen, og at det skal skje så snart som mulig. Detaljene vil bli kjent senere.