UBS tror på lavere nedsiderisiko for olje- og gassaksjer

Europeiske aksjer i olje- og gassektoren har slitt i 2019. Det gir lavere forventninger og nedsiderisiko for neste år, spår UBS i en ny oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Utfordringer

Meglerhuset mener olje- og gassektoren har vært preget av nedjustert guiding for inntjening grunnet svakere priser og lavere marginer enn ventet, fokus på trusselen fra disruptive effekter fra klimaendringene med økt viktighet av ESG-investeringer, i tillegg til investeringstrender som favoriserer vekst over verdi.

«Ved å adressere utfordringene som oppstod i 2019 og unngå en repetisjon av mange av driverne som førte til underprestering, bør det være rom for at verdsettelses-caset kan slå gjennom», skriver UBS.



UBS tror selskapene sammen kan adressere klimautfordringer, både når det kommer til eksisterende drift og deltagelse i mulighetene som byr seg ved å engasjere seg med investorer, samfunnet og beslutningstakere.

«Dette vil adressere de store truslene mot verdsettelsene, som mest sannsynlig vil være i første kvartal 2020 gjennom perioden med kapitalmarkedsdager», skriver UBS, ifølge TDN Direkt.

Magre marginer

De venter at oljeprisen vil holde seg i den lave enden av intervallet 60-80 dollar fatet i 2020. UBS tror oljeservice-selskapene har et viktig år foran seg, der de dreier mot en overgang til andre energimarked.

«Vi forventer at kostnadsdisiplin, uavhengig av oljeprisen, vil fortsette å være et tema blant olje- og gassprodusenter. Dette betyr at en kombinasjon av stramme tøyler og magre marginer ser uunngåelig ut på kort sikt», skriver de.

Trekker frem Aker BP



Av selskaper innenfor leting og produksjon, trekkes Aker BP frem som et foretrukket valg hos analytikerne.



«Vi foretrekker selskaper som har en kombinasjon av forbedret drift og kontantgenerering, samt identifiserte muligheter til å oppfriske sin egen portefølje».