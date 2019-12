Oljeprisen faller utover kvelden

Utviklingen i oljeprisen kommer etter fredagens nyhet om at USA og Kina er enige om en fase 1-avtale. Videre sa den amerikanske presidenten Donald Trump at en fase 2-avtale skal påbegynnes umiddelbart

«Vi er enige om en veldig stor fase 1-avtale med Kina. De har blitt enige om mange strukturelle endringer og massive kjøp av landbruksprodukter, energi og produserte varer, pluss mye mer.» skrev Trump.

Nordsjøoljen omsettes mandag kveld for 65,31 dollar per fat, opp 0,14 prosent for dagen. Et fat WTI-olje omsettes for 60,09 dollar, opp 0,18 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,5 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo.

«Det markedet trenger nå ... er klarhet rundt nøyaktig hva avtalen innebærer. Jo lenger vi må vente på disse detaljene, desto mer sannsynlig vil det bli for at markedsaktører begynner å stille spørsmål ved hvor god avtalen faktisk er,» sa analytikere fra ING Economics ifølge Reuters.