Zenith Energy hentet 7,7 millioner i rettet emisjon

Merkur Market-noterte Zenith Energy har sent mandag kveld kunngjort at selskapet har hentet 7,7 millioner kroner gjennom en rettet emisjon i Norge.

Emisjonen omfatter 35 millioner aksjer med tegningskurs 0,22 kroner.

Det var sterk interesse fra både private og institusjonelle investorer, opplyser Zenith, som vil benytte provenyet til å kjøpe boreutstyr samt generelle selskapsformål.

Selskapet opplyser at det vil komme med mer informasjon når emisjonen ventes å bli gjennomført, rundt 18. desember. Plasseringen må dessuten godkjennes av Toronto-markedsplassen TSX Venture Exchange, der selskapet også er notert. Selskapet er også notert på London-børsen.

Noteringen på Merkur Market fant sted i november i fjor.

Bud på OTC-selskap

Zenith opererer innen produksjon av olje og gass, og er i dag operatør på det største oljefeltet på land i Aserbajdsjan. Selskapet fokuserer primært på utvikling av virksomheten i Aserbajdsjan, men har også interesser i ulike gasslisenser i Italia.

Tidligere i desember ble det kjent at Zenith Energy har lagt inn et bud på minst 90 prosent av aksjene i OTC-noterte Nordic Petroleum, et bud styret i Nordic Petroleum anbefaler aksjonærene å godta, under visse forutsetninger. Styret vurderer at budet vil gi aksjonærene «en mer interessant fremtid», og «en fremtid med oppsidepotensial».

For Zenith er intensjonen å bruke Nordic Petroleum til å etablere seg i Norge og å skaffe seg andeler i produserende felt på norsk sokkel.

Zenith Energy ledes i dag av Andrea Cattaneo. Han har opplyst til selskapet at han har tegnet seg for 8,5 millioner aksjer i emisjonen, for tilsammen 1,87 millioner kroner.