USA innrømmer tap i Nord Stream 2-kampen

USAs Senat vedtok på tirsdag å innføre sanksjoner mot fartøy og personer som bidrar til byggingen av to gassrørledninger fra Russland til henholdsvis Tyskland og Tyrkia. Målet er angivelig å forhindre at Europa blir for avhengig av russisk energi, at Ukrainas inntekter fra gasstransport reduseres, samt at myndighetene i Moskva får «milliarder av dollar» fra Europa. I tillegg ønsker USAs gassprodusenter selv å dominere det lukrative europeiske gassmarkedet, hvor høyere fraktkostnader gir dem en konkurranseulempe.

USA innrømmer tap

Ifølge Bloomberg innrømmer to høytstående amerikanske politikere at de nye sanksjonene kommer for sent til å ha noen virkning på byggingen av de kontroversielle rørledningene.

Nord Stream 2 ventes å være ferdigstilt i midten av neste år, mens TurkStream – som frakter gass til Tyrkia – trolig lanseres tidlig i januar.

USA har imidlertid ikke gitt opp. En av Bloombergs kilder tilføyde at landet nå vil forsøke å stikke kjepper i hjulene på andre russiske energiprosjekter.

Kritikk fra Merkel

USAs myndigheter har allerede høstet skarp kritikk fra europeiske statsledere, som følge av det som regnes som en innblanding i områdets energipolitikk.

– Jeg ser ingen annen løsning enn å ha samtaler og gjøre det klart at vi ikke liker denne bruken av ekstraterritoriale sanksjoner, erklærte Forbundskansler Angela Merkel i Bundestagen på onsdag.

Hun la til at det ikke blir snakk om noen tysk straffereaksjon, men benektet at Tyskland trekker seg fra en konfrontasjon med Trump-regjeringen.

For øvrig anklaget en talsperson for Russlands regjering USA for å bryte internasjonal lov. Han hevdet at Trump-regjeringens egentlige mål er å tvinge Tyskland til å kjøpe mer LNG fra USA.