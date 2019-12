Oljeprisen fortsetter å stige

Oljeprisen klatrer videre og befinner seg på det høyeste nivået på om lag tre måneder.

Nordsjøoljen ble omsatt for 66,41 dollar torsdag kveld, opp 0,36 prosent for inneværende døgn.

WTI-oljen handlet opp 0,44 prosent til 61,20 dollar.

Onsdag viste statistikk fra Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy (EIA) at de amerikanske råoljelagrene falt med 1,1 millioner fat i forrige uke.

Bloomberg-konsensus hadde på forhånd ventet et lagertrekk på 2,1 millioner fat.

Bensinlagrene steg med 2,5 millioner fat i forrige uke. Det var ventet en lagerbygging på 2,0 millioner fat.

Destillatlagrene ble også rapportert opp 1,5 millioner fat. Det var på forhånd ventet et lagertrekk på 0,2 millioner fat, ifølge Bloomberg-konsensus.

Raffineri-utnyttelsen endte uendret fra uken før på 90,6 prosent. Oljeproduksjonen var 12,80 millioner fat pr. dag, noe som også er uendret fra uke 49.

Handelsavtale

Kina og USAs enighet om fase 1 i handelsavtalen mellom partene har bidratt positivt til sentimentet for oljeprisen. De planlagte tolløkningene fra begge parter som skulle tre i kraft fra 15. desember ikke iverksatt.

Avtalen gir en viss optimisme for verdens to desidert største økonomier, noe som også demper bekymringen for en svakere etterspørselsside det neste året.

Økte kutt

OPEC+ valgte å øke produksjonskuttene med 500.000 fat fra 1. januar 2020. Det betyr at kartellet og dets allierte er enige om å kutte produksjonen med 1,7 millioner fat.

Flere analytikere har lenge påpekt at oljetilbudet kan bli for høyt i 2020. Produksjonskuttet har derfor vært positivt for sentimentet, særlig da konsensus før møtet var en videre rullering av gjeldende avtale.