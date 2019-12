Nel og Hyundai enige om samarbeid

Nel Fuel, datterselskap av Nel, har inngått et joint venture for hydrogenlevering til Hyundai-lastebiler. Disse lastebilene er ventet å komme til Norge i 2020, før de skal skaffe enda flere slike biler i 2021.

Nel Fuel etablerer Green H2 Norway, sammen med H2 Energy, Greenstat og Akershus Energi. De skal ha et likt eierskap.

– Dette er en svært gledelig førjulsnyhet som gir mulighet for nullutslipps tungtransport og store utslippsreduksjoner. Det er store klimagassutslipp fra tungtransporten, og at det kommer serieproduserte hydrogenlastebiler gjør det mulig å rulle ut nullutslippslastebiler i stor skala. Hydrogen i tungtransporten gjør det trolig mulig å raskere rulle ut nullutslippsløsninger for langtransport, sier Liv-Elisif Kalland, transportrådgiver i ZERO.

I tillegg til å bli eksklusiv tilbyder av hydrogen til Hyundai, vil de også kunne levere energi til andre busser, ferger og biler. De vil etablere det første produksjonsanlegget et sted utenfor Oslo.



«Akershus Energi er svært fornøyd med å ha fått til et samarbeid med Nel, H2 Energy og Greenstat om etablering av en offensiv satsning på storskala hydrogenproduksjon i Norge. Dette er helt i tråd med vår eier, Viken fylkeskommunes ambisjoner om å bidra i omstillingen til fossilfri transport. Vi ser fram til å jobbe for en realisering av en operativ hydrogenproduksjon på Østlandet i løpet 2020», sier Eskil Lunde Jensen, konsernsjef i Akershus Energi i en børsmelding.