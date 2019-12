Flere rigger i drift i Nord-Amerika

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viser at det per dags dato er 962 rigger i drift, som er 10 flere enn for en uke siden, og 249 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

I USA steg antallet aktive oljerigger med 18 til 685, mens antallet aktive gassrigger falt med fire til 125. I Canada falt antallet aktive oljerigger med åtte til 88, mens antallet aktive gassrigger steg med fire til 61.

I Mexicogulfen steg antallet aktive rigger med én til 24.

Riggtellingen blir sett på som en tidlig indikator på fremtidig oljeproduksjon.

Ved 19-tiden fredag kveld er Brent-oljen ned 0,80 prosent til 66,02 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 1,24 prosent til 60,29 dollar per fat.

Oljeprisene har fått et løft den siste uken på handelsoptimisme mellom USA og Kina. En handelsavtale mellom de to landene er ventet å gi høyere oljeetterspørsel i tiden fremover.

- Oljemarkedet generelt har fått støtte fra gode nyheter på handelsfronten, sier Andy Lipow i Lipow Oil Associates til Reuters.