EAM Solar kan tjene på salg av solpark

Etter at EAM Solar solgte solparkene Varmo og Codroipo til Energeia AS 15. august 2019 har Energeia satt i gang prosesser for å enten refinansiere eller selge kraftverkene. Det forventes et salg av solparkene dersom salgsvurderingen anses som tilstrekkelig.

I samsvar med aksjekjøpsavtalen mellom EAM Solar og Energeia 15. august 2019 har EAM Solar rett til å motta 75 prosent av en realisert salgsverdi over en netto foretaksverdi på omtrent 17 millioner euro etter subtraksjon av transaksjonskostnader.

Fra 23. desember har Energeia mottatt tre uforpliktende tilbud med prisindikasjoner over 17 millioner euro. En salgsprosess basert på de uforpliktende mottatte tilbudene vil trolig bli gjennomført i løpet av første halvår av 2020.

EAM Solar-aksjen stiger 18 prosent på Oslo Børs. Det vil si at den har falt 64,8 prosent hittil i år, mens den er ned 16,2 prosent den siste måneden.