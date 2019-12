Kitron har mottatt stor ordre

– Disse ordrene er strategisk viktige for Kitron siden de kommer fra et ledende selskap innen fornybar energi, en raskt voksende sektor. Dette bekrefter også vår evne til å levere avanserte tekniske tjenester, for eksempel testutvikling, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron ASA, i en børsmelding.

Kitron har fått en ordre til verdi av over 75 millioner kroner. De skal utvikle testsystemer og produksjon av elektronikkmoduler som inngår i styringssystemer for høyspent likestrømsoverføring (HVDC) innen havvindkraft.

Produksjonen vil finne sted ved Kitrons anlegg i Arendal. Leveranser er planlagt i 2020, med oppstart i det andre kvartalet.