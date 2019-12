Regjeringen sier nei til allianse mot kullkraft

– Regjeringen er tydeligvis mot kullkraft, så lenge den er i andre land. Kullkraftverket på Svalbard gjør de lite for å bli kvitt og erstattet med ren og fornybar energi. Det er ganske utrolig at regjeringen ikke vil tilslutte seg den internasjonale alliansen mot kullkraft, sier SVs Lars Haltbrekken til NTB.

Han sendte en uke før jul skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) om hvorfor regjeringen ikke har tilsluttet seg Powering Past Coal Alliance. Alliansen har som formål å fase ut bruken av kull. Både Sverige, Danmark og Finland har gjort nettopp det, det samme har land som Belgia og Tyskland.

«Andre initiativer»

Svaret fra Venstre-statsråden kom julaften:

– Norge har bortimot 100 prosent fornybar kraftproduksjon. Regjeringen ser det som mer naturlig at vi retter vår innsats mot andre initiativer for å få ned globale klimagassutslipp, skriver Elvestuen.

– En rask utfasing av kullkraft er helt nødvendig for å nå målene i Parisavtalen. Norge støtter arbeidet med utfasing av kullkraft. Vår vurdering er at kullalliansen først og fremst er en allianse av land som har kullkraft som en vesentlig del av sin kraftforsyning, og som ønsker å gjøre noe med dette raskt, fastslår statsråden.

– Pinlig

Svaret gjorde ikke Haltbrekkens julekveld bedre. Han peker på at SV fremmet forslag om å sette av 30 millioner kroner neste år til en batteripakke som han mener ville vært starten på en ny energiforsyning for Longyearbyen.

– Batteriene kunne blitt ladet av sol, som det også er mye av på Svalbard i sommerhalvåret. Hydrogen er også et av de fornybare alternativene for Svalbard.

Sammenslutningen har 32 medlemsland som har forpliktet seg til å fase ut kull. Miljøstiftelsen Zero kaller det hele pinlig fra regjeringens side.

– Det er ingen tvil om at dette for Norge handler om Svalbard. Det er pinlig at det faktum at Norge ikke vil forplikte seg til å fase ut bruken av kullkraft på et av stedene der klimaendringene er mest synlige, gjør at Norge ikke kan ta internasjonal ledelse på å erstatte kullkraft med fornybar energi globalt, sier Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig finans i ZERO.

– Holder ikke som begrunnelse

Alliansen er dratt i gang av Canada og Storbritannia, og at nettopp våre naboland er med, i tillegg til Tyskland, gjør det ekstra pinlig, mener Sbertoli.

– Tyskland skal fase ut kullkraft i 2038 og har signert. På Svalbard har lokalstyret nå offensive planer for å erstatte kull med fornybar energi, og ingen tror man vil trenge så lang tid på å stenge ned kullkraften. Da er det pinlig at ikke Norge kan forplikte seg til det, sier Sbertoli.

Han understreker at det er avgjørende at verden raskt faser ut kullkraft om klimakrisen skal bekjempes og at regjeringen har lovet en internasjonal innsats for å bidra.

– Elvestuens henvisning til at alliansen er for land med stor andel kullkraft, holder ikke som begrunnelse, da også land som Costa Rica med nesten 100 prosent fornybar energi er med og viser lederskap gjennom å delta i alliansen, sier Sbertoli.

(©NTB)