Har signert ny oljeavtale

Saudi-Arabia og Kuwait signerte en ny avtale i Kuwait City om å gjenopprette oljeproduksjonen i den nøytrale sonen tirsdag.

Det skriver Reuters, ifølge TDN Direkt.

De to landene stanset produksjonen fra de fellestyrte oljefeltene Khafji og Wafra i sonen for mer enn tre år siden, som reduserte oljeproduksjonen med rundt 0,5 millioner fat pr. dag.

Den saudiarabiske energiministeren prins Abdulaziz bin Salman Al-Saud sa onsdag at Khafji-oljefeltet, som er operert med Kuwait, vil produsere 320.000 fat olje pr dag ved utgangen av 2020, melder Reuters. Videre opplyser Chevron, som opererer Wafra-feltet med Kuwait Gulf Company på vegne av Saudi-Arabia, at de forventer å returnere til full produksjon innen 12 måneder.

I en melding onsdag uttalte president og konsernsjef Amin H. Nasser i Saudi Aramco at avtalen markerer at begge parter har nådd konsensus om at det er den rette tiden å gjenopprette produksjonen i sonen.

«Begge sider vil jobbe med å sørge for at gjenopprettelsen av produksjonen vil begynne tidligst mulig», uttalte Nasser.