Gigantisk vindturbin tar sikte på å revolusjonere markedet for havvind

Det nederlandske selskapet Eneco har startet å kjøpe energi fra den gigantiske prototypen til General Electrics Haliade-X 12. Prototypen har blitt installert ved havnen i Maasvlakte-Rotterdam i Nederland.

Massivt byggverk

Størrelsen på vindturbinen er betydelig og har en kapasitet på 12 megawatt. Turbinen rager 260 meter over bakkenivå og rotorbladene har et spenn på 107 meter. Ifølge General Electric har turbinen produsert 262 megawatt timer med energi over en 24 timers periode, nok til å dekke forbruket til 30.000 husholdninger i området.

Turbinen er hovedsakelig designet for og tas i bruk offshore, men General Electric har antydet at flere eksemplarer skal installeres på land for å lette på mulighetene vedrørende testing. Videre tar General Electric sikte på å offentliggjøre turbinen i løpet av 2021.

Skal tas i bruk i flere storskala prosjekter

General Electric har samtidig informert om at Halidade-X 12 skal installeres i flere storskala havvind-prosjekter fremover, blant dem Dogger Bank i Storbritannia på 3.600 megawatt og ved et prosjekt i USA på 1.100 megawatt.