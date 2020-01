Amerikanske oljeselskaper venter lavere driftsinvesteringer i 2020

Hele 41 prosent av amerikanske olje- og gasselskaper venter betydelig eller noe nedgang i driftsinvesteringer i 2020. Det melder TDN Direkt fra en undersøkelse gjort av Federal Reserve Dallas for fjerde kvartal i 2019.

Videre venter åtte prosent av deltakerne i undersøkelsen å øke driftsinvesteringene betydelig, mens 25 prosent venter å øke det noe. 25 prosent venter ingen endringer i 2020.

Undersøkelsen avdekker at en større andel av respondentene i olje- og gasservicesektoren er ute etter å kutte i driftsinvesteringer sammenlignet mot lete- og produksjonsselskaper (E&P).

Høy usikkerhet

Selskapsutsikter-indeksen for E&P-selskaper viste en oppgang fra 7,6 til 15,4 poeng, mens utsiktene for oljeserviceselskaper falt fra -14,8 til -22,4 poeng.

"Dette antyder en moderat forbedring i utsiktene for E&P-selskaper og forverrede utsikter for oljeserviceselskaper. Samtidig som at usikkerhet forblir på et høyt nivå, noterte noen færre selskaper økende usikkerhet i dette kvartalet sammenlignet med det forrige, og den sammenlagte indeksen falt med 12 poeng til 26", skriver banken.

Forøvrig venter respondentene en gjennomsnittlig WTI-oljepris på 58,5 dollar fatet innen utgangen av 2020, der anslagene varierer fra 48 til 75 dollar fatet. I skrivende stund handles et fat WTI-olje til 61,76 dollar fatet, opp 0,06 prosent.