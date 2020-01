Slik endte spådommene om oljeprisen for ekspertene i 2019.

Selv med et overraskede stort fokus på ESG holdt oljeprisen seg relativt stabil i 2019, i alle fall sammenlignet med spådommene til Finansavisens oljeeksperter. Og selv om snittprisen for nordsjøolje falt med 8 dollar pr. fat sammenlignet med 2019, og endte på 64,1 dollar pr. fat, er dette et prisnivå som gir en god kontantstrøm i de aller fleste oljeselskaper på norsk sokkel.

I 2019 ble et fat olje handlet til 75,5 dollar pr. fat som høyeste notering og 52,5 dollar pr. fat som lavest pris.

Det var ingen som traff spikeren på hodet i år heller, men nærmest var bergenser og oljeselskapsinvestoren Berge Gjert Larsen og analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier, som begge spådde en snittpris på 65 dollar pr. fat i 2019. Det er kun en snau dollar unna.

– Var det ingen som var nærmere enn det da?, lurer Berge Gerdt Larsen på.

Olaisen slått på målstreken

Det korte svaret er nei. For selv om Olaisen spådde lik snittpris var Larsens spådommer om årets høyeste notering kun en halv dollar unna fasiten. Og han bommet også kun med 3,5 dollar fra årets laveste notering.

– Overraskende. Men er ikke Olaisen analytiker da? Uansett, det var jo godt jobbet av han, sier en humoristisk Larsen.

Finansavisen har, som tidligere år, bedt et knippe toppsjefer, analytikere og én minister om sine prognoser. I tillegg til å spå snittprisen for 2019 skulle de også komme med sine antagelser om den høyeste og laveste prisen gjennom året, og i tillegg svare på hva som ville prege oljemarkedet.

Det gikk ikke like bra med spådommene året før, hvor Larsen inntok nest siste plass. Men i de seneste årene har han vært i tetsjiktet, og var en av få som gikk motstrøm med spådommene om oljeprisen i 2014 og 2015, i et oljeprisfall de færreste hadde sett komme.

– Det er alltid vanskelig å se kollapsene i oljeprisen, sier bergenseren.

I tillegg antok Larsen at Trump ville stjele overskriftene, som i og for seg var korrekt, men dog i feil kontekst. For handelskrigen mellom USA og Kina var det ingen som hadde forutsett.

Allikevel var det flere som antok et fall i etterspørselen samt uro rundt Iran i tillegg til priskutt fra Opec+.

Skivebom for Frontline-topp

I denne spalten har skipsreder John Fredriksens tanksjef, Robert Hvite Macleod i Frontline, historisk sett vært treffsikker. Men i 2019, hvor Frontline-aksjen steg 127 prosent, ble det stang ut.

Macleod så for seg en snittpris på 80 dollar, hvor den i løpet av året skulle være oppom 98 dollar pr. fat. Slik gikk det altså ikke.

Tidligere toppsjef Helge Hammer i Faroe var også milemil unna med sine spådommer, mens nå avgått olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg endte på øvre halvdel av tabellen.

Oljeservicegründer Ståle Kyllingstad var nærmest årets laveste notering, og misset kun med 50 cent. Pareto-analytiker Nadia Martin Wiggen endte på andreplass i to av tre kategorier, men falt på listene siden hun havnet på nedre halvdel på gjennomsnittsprisen i 2019.

Mange nye ansikter i 2020

Ekspertpanelet for 2020 inneholder mange av de samme personene som tidligere, men det er i tillegg en del nye. Sylvi Listhaug kommer naturligvis inn som erstatter for Freiberg, etter å ha overtatt stolen som ny olje- og energiminister.

Men det er flere som debuterer.

Både oljegründer Roar Tessem i Source Energy, oljeanalytiker Jarand Rystad i Rystad Energy, oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities, analysesjef Christian Yggeseth i Danske Bank Markets og oljeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets er tatt inn i ekspertpanelet for første gang.

Slik spådde de i fjor: Snittpris 2019 Navn: FASIT: 64,1 dollar Differanse Berge Gerdt Larsen 65 0,9 John Olaisen 65 0,9 Kjell-Børge Freiberg 61 3,1 Ståle Kyllingstad 68 3,9 Rögnvaldur Hannesson 60 4,1 Torbjørn Kjus 70 5,9 Nadia Martin Wiggen 71 6,9 Trond Omdal 72 7,9 Anders Kobbernagel 73 8,9 Helge Andrè Martinsen 75 10,9 Helge Hammer 77 12,9 Robert Hvite Macleod 80 15,9

Slik spådde de i fjor: Høyeste pris i 2019 Navn: FASIT: 75,5 dollar Differanse Berge Gerdt Larsen 76 0,5 Nadia Martin Wiggen 80 4,5 Torbjørn Kjus 80 4,5 John Olaisen 70 5,5 Rögnvaldur Hannesson 70 5,5 Trond Omdal 85 9,5 Helge Andrè Martinsen 85 9,5 Anders Kobbernagel 85 9,5 Ståle Kyllingstad 88 12,5 Kjell-Børge Freiberg 90 14,5 Helge Hammer 93 17,5 Robert Hvite Macleod 98 22,5