Equinor kan dra inn en tredjedel av Oljefondet, selv med fornybar-satsning

– Det er meget ambisiøst, men det skjer etter grundig arbeid og gjennomgang av hele bedriften, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor, under pressekonferansen mandag på selskapets storstue på Fornebu.

Norges klart største selskap kalte inn et samlet pressekorps for å informere om planene med å kutte kraftig i CO2-utslippene, og til nær null, over de neste 30 årene.

Og selv om det er offensivt, spesielt for et selskap som lever av å selge olje og gass, er det rammebetingelser og samarbeid som gjør at dette vil være mulig. Men viktigst:

– Det vil være lønnsomt, sier Sætre.

Equinor-aksjen steg mandag 2,24 prosent og stengte på 185 kroner.

VIDEO: Se klipp fra pressekonferansen her: (Saken fortsetter under videoen)

Investerer 50 milliarder

Et av de store satsningsområdene vil derfor være mot fornybar energi, hvor store havvind-prosjekter som Hywind og Doggerbank allerede er kjent. Equinor har tidligere varslet at investeringene i fornybar energi vil øke betydelig i årene fremover.

Nå annonserer de ambisjoner for å kutte utslippene i olje- og gassproduksjonen i Norge og vil gjøre en rekke ulike tiltak, blant annet elektrifisering av felt og anlegg.

Og det skal investeres store beløp i årene som kommer.

– Med partnere skal vi investere 50 milliarder innen 2030 for å kutte utslippene, sier han.

Og det skal fremdeles satses mot olje og gass.

–Feltene og anleggene har potensiale til å generere om lag 3.000 milliarder kroner i inntekter til den norske stat fram mot 2030. Nye felt, levetidsforlengelser, økt olje- og gassutvinning samt effektiv drift vil bidra til høy verdiskaping.

– Det tilsvarernestenen tredjedel av Oljefondet.

– Så nær null som mulig

Ledelsen i Equinor har det siste halvannet året fremarbeidet en plan som skal kutte utslippene med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 før «rosinen i pølsa» kommer i år 2050:

– Da skal vi være så nær null som mulig, sier Sætre.

Og for å få til dette skal oljegiganten bli industriledende innenfor karboneffektivitet, og i tillegg kjøre hardere på avkarbonisering.

– Vi vil også se en kraftig vekst i havvind, sier han.

Utslippene fra Equinor er uendret på 13 millioner tonn CO2 pr. år siden 2005, selv etter igangsettelse av store oljefelt som Johan Sverdrup, Aasta Hansteen og Gudrun. Selv om det kun er Sverdrup som har landbasert strøm pr. nå vil også andre oljefelt få dette i tiden som kommer. Martin Linge kommer først.

For det er ifølge oljeselskapet elektrifisering av oljefelt som gjør at utslippene reduseres. Men i tillegg til å satse fornybart vil Equinor også investere i nye oljefelt.

– Etterspørsel etter olje vil være der uansett, sier Sætre.

Ikke politikk, men lønnsomhet

Konsernsjefen og ledergruppen har stilt seg spørsmålet om «hvordan forbli relevante og konkurransedyktige i en verden hvor utslipp må til netto null».

Løsningen ble, i tillegg til satsning på fornybar energi, FN's bærekraftsmål.

– For oss er det ikke politikk, det er forretning, sier Sætre.

Han trekker frem rammevilkår og selskapets størrelse som grunn til at Equinor nå tar drastiske grep.

– Vi har vært viktig for Norge i 50 år, og for å være det de neste 50 årene kreves det en endring, sier Sætre.

Klarer Equinor det hårete målet vil dette alene redusere hele landets utslipp med 25 prosent, i tillegg til å fylle opp statskassen med store summer, selv med et lavere volum av olje og gass.