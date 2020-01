Oljeprisen kan gå i taket, og runde 100 dollar fatet, om konflikten forverres

Irans prestestyre er i sin største krise siden Irak/Iran-krigen på 1980-tallet på grunn av de økonomiske sanksjonene.

– Dette er et historisk vendepunkt i konflikten mellom Iran og USA, sier Omdal.

– Etter USAs likvidering av Soleimani vil også Trumps trusler om å angripe 52 mål inne i Iran nå oppleves som reell. Og derfor vil kampen om politisk innflytelse og kontroll i det oljerike sør-Irak, på bekostning av USA, være det viktigste målet for Iran i det korte bildet, sier oljeanalytiker Trond Omdal, og legger til:

– Det var trolig den viktigste militære og politiske lederen i Midtøsten de siste 10-15 årene som ble drept på fredag, sier han.

Oljeprisen har steget rundt 4 dollar pr. fat etter drapet på den iranske generalen, og handles rundt 70 dollar pr. fat.

Kan se 100 dollar fatet

– Hvilken konsekvens kan dette få for oljeprisen?

– Saudi, Kuwait og UAE vil ha til sammen rundt 2 millioner fat ledig kapasitet etter oppstart av felt i nøytral sone mellom Kuwait og Saudi. For at vi skal se oljepriser over 75-80 dollar pr. fat må derfor en stor del av Basra-eksporten rammes over tid, sier han.

Han tror samtidig at sannsynligheten er lav for at Iran har militær kapasitet til å blokkere oljeeksporten gjennom Hormuzstredet over lenger tid.

Iran angrep i høst oljeinfrastruktur i Saudi, som kortvarig reduserte prosesskapasitet på 5 millioner fat pr. dag, og Omdal tror derfor at nye angrep ikke kan utelukkes.

– Men gitt hvor raskt eksportkapasiteten ble gjenopprettet, og nå også mer forberedt på rakettangrep fra Iran, er trolig risikoen for avbrudd i Saudisk eksport redusert siden angrepet i høst, sier Omdal.

– Hvor høyt kan prisen gå?

– For å se oljepriser over 100 dollar pr. fat må det meste av eksporten fra Basra på nær 4 millioner fat pr. dag rammes, sier han.

Omdal tror Iran i nær fremtid trolig vil bruke Soleimanis død til å forsøke å konsolidere makten og undertrykke opposisjonen til regimet internt i Iran, samtidig som landet også ønsker å styrke posisjonene.

– Og da til Iran-støttede politiske grupperinger og militser i Irak, Syria, Libanon og Jemen. Dette går på bekostning av USA, Israel og USAs allierte Gulf-stater, sier han.

Iran er i krise

Iran vil nå etter alle solemerker måtte svare på USAs angrep på Solemaini, hevder Omdal, men advarer om konsekvensene av det. Og sannsynligheten skal være stor.

– Og dersom dette igjen medfører amerikanske dødsfall vil neste angrep fra USAs side være mål inne i Iran – både militære mål og infrastruktur som oljeraffinerier, sier han, og poengterer at dette vil ramme Irans økonomi hardt.

Landet er allerede krise, med et BNP-fall på 9 prosent i fjor og inflasjon på 45 prosent.

– Iran-støttede sjia-politikere vedtok søndag at alle utenlandske styrker skal trekkes ut av Irak. Sunni-politikere og kurdere boikottet avstemningen, sier Omdal.

Mange irakiske ledere og deler av befolkningen er kritiske til Irans involvering og makt i Irak, som de frykter vil styrke IS, og som igjen gir økt risiko for en ny sekterisk borgerkrig, dersom USA og koalisjonens tropper trekkes ut.

– Blir det borgerkrig vil oljeprisen gå i taket, sier han.

Nye angrep avgjør

I tillegg nevner Omdal at Iran nå trekker seg helt ut av atomavtalen og samtidig vil akselerere atomprogrammet.

– Dette er en eksistensiell trussel for Israel, og også helt uakseptabelt for USA. Soleimanis død gjør det enda vanskeligere å få i gang forhandlinger, og øker sannsynligheten for bombeangrep fra USA og Israel på Iranske atomanlegg, sier han, men trolig ikke i første omgang.

For planen til Iran vil trolig være å ramme USA og deres allierte gjennom surrogater og allierte.

– Hva vil det være?

– Ambassader, militære baser og også infrastruktur som er eid og operert av amerikanere og deres allierte primært i regionen, sier han, og legger til:

– Men primære mål vil trolig også være i andre verdensdeler, sier han.

Omdal tror ikke Iran-konflikten vil slå stort på oljeprisen uten nye angrep, og ser på Irak-involveringen som et større problem.

– Sør-Irak vil være den viktigste kamparenaen mellom iranske og amerikanske interesser.