Oljeprisen klatrer videre

Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 0,29 prosent til 68,80 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er opp 0,10 prosent til 63,11 dollar fatet. Til sammenligning er Brent-oljen markant ned siden morgentimene, der et fat ble omsatt for så mye som over 70 dollar.

Økte spenninger i Midtøsten

Oljeprisen steg mer enn tre prosent fredag etter angrepet på Irans øverste militære leder, det bidro til økte bekymringer til konflikten i Midtøsten og oljetilbudet fremover. Regionen står for nesten halvparten av verdens oljeproduksjon, og en femtedel av verdens oljeeksport passerer daglig gjennom Hormuzstredet.

-Situasjonen medbringer betydelig usikkerhet og geopolitiske spenninger ettersom det er varslet reaksjoner fra Iran etter angrepet. At Hormuzstredet stenges ses svært usannsynlig, men økte spenninger i Irak bidrar definitivt til tilbudsrisiko fremover. Det sa Norbert Rucker, sjefsøkonom ved den sveitsiske banken Julius Bear ifølge Reuters.

Trusler fra Trump

USAs president Donald Trump truet søndag med å innføre sanksjoner på Irak dersom amerikanske styrker blir tvunget ut av landet. Uttalelsene kom etter at Irak tidligere ytret ønsker om å fjerne amerikanske og utenlandske styrker fra landet. Trump sa samtidig at USA kommer til å gjengjelde dersom Iran prøver å hevne angrepet.

-Vi ser det som sannsynlig at landene unngår åpen krig. Iran er dårlig stilt finansielt etter å ha lidd under amerikanske sanksjoner i mer enn et år. Det skrev Cailin Birch ved EIU ifølge Reuters.