SpareBank 1 Markets lanserer et brennhett aksjetips, av den kreative varianten.

Oljeselskapet DNO har brorparten av sin oljeproduksjon i Kurdistan i Irak, og har siden USA's likvidering av general Soleimani falt over 12 prosent.

– DNO har underprestert signifikant sammenlignet med «peers», sier analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets.

Og selv om han trekker frem den geopolitiske uroen som det største usikkerhetsmomentet i selskapet, hevder han at DNO har mindre Kurdistan-eksponering enn sine konkurrenter.

Med det som bakteppe tror Nilsen likevel det kan være penger å tjene, og lanserer en tradingidé i en fersk oppdatering.

– Kjøp DNO, selg sammenlignbare selskaper, sier han.

DNO faller mest

Dette innebærer å kjøpe DNO-aksjer og samtidig gå short i flere av aksjene med eksponering i Kurdistan-regionen. Nilsen trekker frem både Genel Energy, Gulf Keystone og Shamran av selskaper man kan gå short i.

– Er det et alternativ å gå short i hovedindeksen på Oslo Børs i stedet?

– Under tvil, men det vil ikke være et like rent veddemål. Da faller hovedpoenget bort med at man har sikret en posisjon med noe som har tilsvarende risiko, svarer han.

Men hvor skal man tjene pengene? Poenget til Nilsen er at DNO har falt mye, de andre langt mindre. Og skulle de andre falle tilsvarende som DNO, uten at DNO-aksjen faller videre, vil nedsiden i disse aksjene sørge for gevinst.

I en ideell teoretisk verden skal en alpha-trade gjøre deg tilnærmet markedsnøytral, og gevinsten blir differansen mellom short- og longposisjon. Om markedet stiger eller faller skal derfor ikke ha mye å si.

– Det er naturligvis risiko, det er jo i Kurdistan (Irak). Men DNO har mindre eksponering der enn sine konkurrenter, og det skulle derfor vært en fordel for selskapet, sier Sveen-Nilsen.

ABG nedjusterte aksjen

Senest mandag gikk ABG Sundal Collier fra «kjøp» til «hold», hvor kursmålet ble nedjustert fra 16 til 11 kroner pr. aksje.

– Men med så mye usikkerhet i estimatene etter de seneste dagers uro ser vi lite annet valg enn å nedgradere til «hold», sa analytiker Karl Fredrik Schjøtt-Pedersen til Finansavisen.

Han siktet kun til den geopolitiske usikkerheten med fare for innvirkning på produksjon som er ekstraordinær, og mente at DNO i en perfekt verden «er et kjempeselskap med et stort potensial».

SpareBank 1 Markets har et kursmål på 19 kroner i DNO-aksjen, hele 90 prosent over dagens kurs.

DNO-aksjen falt tilbake marginale 0,15 prosent tirsdag og stengte på 10 kroner, etter å ha dundret ned over 12 prosent på mandag. Omsetningen var på 116 millioner kroner.