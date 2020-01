Mer avventende stemning sender oljeprisen ned

Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 1,15 prosent til 68,12 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er ned 1,01 prosent til 62,63 dollar fatet.

Avventende stemning

Oljeprisen har steget brått etter at USA drepte Irans øverste militære leder, Qasem Soleimani i et droneangrep i Iraks hovedstad Bagdad. Oppgangen kom som følge av frykt for videre eskalering av konflikten i Midtøsten som potensielt kunne medføre forstyrrelser i oljetilbudet. Etter dagens fall kan det se ut som om markedet har overreagert noe, og følgelig faller oljeprisen noe tilbake.

-Den geopolitiske risikopremien ser ut til å ha forsvunnet noe, og markedene avventer nå hva USA og Iran foretar seg fremover. Det skrev Jim Ritterbusch hos Ritterbusch and Associates i en melding ifølge Reuters.

Vil unngå krig

Videre tror analytiker ved Julius Bear, Carsten Menke at Iran ønsker å unngå åpen krig, ettersom landet er dårlig stilt økonomisk etter å ha lidd under amerikanske sanksjoner i over et år. I tillegg vil en åpen krig forstyrre oljeflyten fra landet, noe som kan medføre at Iran mister viktige handelspartnere som Kina og India.

OPEC innfrir kutt

OPEC-landene produserte 29,5 millioner oljefat per dag i desember. Det representerte en nedgang på 50.000 daglige fat sett opp mot november.