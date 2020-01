Oljeprisen raser

Ved 20-tiden er Brent-oljen ned hele 4,39 prosent til 65,27 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er ned 5,22 prosent til 59,43 dollar fatet.

Kraftig fall

Nattens rakettangrep mot amerikanske styrker i Irak sendte oljeprisen til godt over 70 dollar fatet i tidlig handel, men har siden trukket seg tilbake etter at både Irans utenriksminister og USAs president Donald Trump har roet spenningene. Fallet tiltok ytterligere når det viste seg at ingen amerikanske soldater ble skadet under angrepet, samtidig ble ingen oljeinstallasjoner rammet.

-Ingen amerikanere ble skadet under nattens angrep, og Iran ser ut til å trappe ned. Det sa president Donald Trump i en tale onsdag.

Videre skrev Irans utenriksminister, Jawad Zarif på Twitter at angrepet ble utført i selvforsvar, og at Iran ikke ønsker videre eskalering eller krig, men at Iran vil forsvare seg selv etter beste evne dersom USA prøver på noe. Det melder Reuters.

Trygt i Hormuzstredet enn så lenge

Den Saudi Arabiske tankkjempen Bahri har stanset alle sine skip fra å seile gjennom Hormuzstredet. I etterkant har Zarif uttalt at det ikke eksisterer noe umiddelbar risiko knyttet til oljetransport gjennom den 13 kilometer brede kanalen.

Tynget av amerikanske oljelager-tall

Oljeprisfallet tiltok i styrke ettersom det i ettermiddag ble kjent at de amerikanske råoljelagrene økte med 1,2 millioner fat i forrige uke. Det var på forhånd ventet en nedgang på 3,1 millioner fat ifølge TDN Direkt.