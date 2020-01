Utslagene i oljeprisen har vært store siden drapet på den iranske generalen Soleimani, hvor prisen steg fra rundt 66 dollar pr. fat til en topp på rundt 72 dollar på onsdag. Men etter den amerikanske president Trumps tale onsdag ettermiddag, hvor han ønsket fred med Iran, falt oljeprisen som en stein.

Analytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux registrerer dette, men er likevel svært usikker på situasjonen, og frykter at «dette kun er starten».

– Spillet vil ta lengre tid enn å sende noen raketter for å oppnå fred, sier Holte, som benyttet onsdagen til å nedgradere DNO til «hold».

– DNO har historisk vært den aksjen som har gått mest på oljeprisen, men med såpass høy risiko i området kan vi ikke anbefale det, sier han.

UNNGÅ DNO: Oljeanalytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux ber investorer se mot oljeselskaper med god likviditet og stabile utbytter på norsk sokkel. Foto: Eivind Yggeseth

Likviditet og utbytter

For meglerhuset er klare på at usikkerheten er stor i regionen, med en mulig blokade av Hormuzstredet og en destabilisering av Irak, som begge vil sende oljeprisen opp.

– Ved en høyere oljepris vil vi heller sitte i norske oljeselskaper, sier analytikeren.

– Hvilke aksjer bør investorer kjøpe for å være eksponert mest mulig mot oljeprisen da?

– Aker BP og Lundin er mest eksponert for oljeprissvingningene, og derfor de som beveger seg mest, sier han.

– I tillegg er det god likviditet i aksjene, med gode utbytter, sier Holte, og nevner at Equinor naturligvis nyter godt av en høyere oljepris.

– Oljeprissjokk

Selv om en høy oljepris er godt nytt for oljeselskapene er det store spørsmålet for DNO om selskapet vil få solgt oljen sin, for amerikanerne truer nå også med sanksjoner mot Irak.

Dersom olje fra Irak blir fjernet fra oljemarkedet tror Holte at «oljeprisen vil bli så høy at etterspørselen vil falle», med konsekvensene det medfører:

– Da blir det oljeprissjokk, og det vil ingen ha.

Og skulle sanksjonene mot Irak bli en realitet ser Holte derfor en ytterligere nedsiderisiko på 50 prosent eller mer for DNO, siden to tredjedeler av dagens inntekter da ville stått i fare for å forsvinne.

Nær salganbefaling på DNO



Kepler-analytikeren er ikke den første som nedgraderer DNO på bakgrunn av den geopolitiske uroen. Men for Holtes del var det også på nære nippet at meglerhuset rykket ut med en salganbefaling på aksjen.

– Jeg må understreke at selv om sanksjoner mot irakisk råoljeproduksjon ikke er vår «base case», er det et potensielt utfall i Irak på bakgrunn av de nylige hendelsene, sier Holte, og fortsetter:

– Det som hindrer oss i å nedgradere til en salgsanbefaling er den underliggende verdistøtten i aksjen, selv etter at vi har fjernet WACC i Irak, som for tiden utgjør 20 prosent, sier Holte.