Oljeprisen faller svakt

Etter at USA drepte Irans øverste militære leder Qasem Soleimani i et droneangrep i Iraks hovedstad Bagdad sist uke, steg oljeprisen kraftig etter frykt for eskalering av konflikten som kunne påvirke oljetilbudet. I etterkant har den falt noe tilbake etter at USAs president Donald Trump roet ned situasjonen.

«Måten markedet gir en geopolitisk risikopremie på og deretter tar den tilbake, indikerer at markedet i utgangspunktet ikke er veldig sterkt», sa Gene McGillian som er direktør for markedsundersøkelser ved Tradition Energy i Stamford ifølge Reuters.

Litt ned på kvelden

Nordsjøoljen omsettes torsdag kveld for 65,45 dollar per fat, opp 0,02 prosent for dagen. Et fat WTI-olje omsettes for 59,48 dollar, ned 0,22 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,59 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo. Oljeprisen har altså gått litt ned utover kvelden. Ved stengetider i Oslo onsdag, kostet et fat nordsjøolje rundt 67,9 dollar per fat

Overraskende oljelagertall

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste onsdag at de amerikanske råoljelagrene økte med 1,2 millioner fat i forrige uke.

Ifølge Reuters som viser til analytikernes forventninger, var det ventet en nedgang på 3,6 millioner fat.