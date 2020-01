Oljeprisen faller – analytikere frykter overtilbud

Ved 20-tiden er Brent-oljen ned 0,85 prosent til 64,43 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er ned 1,20 prosent til 58,33 dollar fatet.

Mindre frykt for nye uroligheter i Midtøsten

Oljeprisen steg rett etter nyttår til sitt høyeste på nesten fire måneder etter at et droneangrep fra USA drepte Irans øverste militære leder, Qasem Soleimani. Iran varslet tidlig at de ville hevne sin falne general og sendte rakettangrep mot amerikanske baser i Irak.

Hendelsene medbrakte frykt for omfattende forstyrrelser i oljetilbudet fra Midtøsten, og følgelig økte oljeprisen kraftig. I etterkant har både USA og Iran vært ute og roet spenningene, og dermed har oljeprisen falt tilbake.

-Med mindre frykt for nye uroligheter i Midtøsten har investorene rettet oppmerksomheten mot fundamentale faktorer. Det sa John Kilduff, partner hos Again Capital, som peker på at investorene begynner å kjenne på et overtilbud i markedet.

Lavere etterspørsel

Videre peker analytikere Reuters har vært i kontakt med på at noe av grunnen er lavere etterspørsel enn forventet etter fyringsolje så langt denne vinteren.