Oljeprisen på vei opp igjen

Ved 20-tiden er Brent-oljen opp 0,98 prosent til 64,83 dollar fatet, mens WTI-oljen for øyeblikket er opp 0,67 prosent til 58,47 dollar fatet.

Fase 1 avtale gir støtte

Utsiktene for oljeetterspørsel i tiden fremover har fått støtte av at en fase 1 avtale mellom USA og Kina etter planen skal signeres i Washington i morgen. Handelskonflikten har ført til en brems i økonomisk vekst flere steder i verden, og redusert etterspørselen etter olje. Avtalen som skal signeres markerer starten på slutten på den snart to år lange handelskonflikten mellom landene.

Blant innholdet i avtalen skal Kina ha forpliktet seg til å kjøpe energiforsyninger fra USA for 50 milliarder dollar de neste to årene. Det fremgår av en kilde med kjennskap til detaljene i avtalen, ifølge Reuters.

Handelskrigen med solid innvirkning på etterspørselsvekst

Analytiker Tamas Varga hos PVM, peker på at handelskrigen hadde stor innvirkning på etterspørselsveksten i 2019. Varga fremhever at etterspørselsveksten kom inn på 890.000 daglige fat, solid under forventning på 1,5 millioner daglige fat.

Til tross for handelskrigen økte Kinas oljeimport med 9,5 prosent i 2019, det representerer 17 strake år med etterspørselsvekst for landet.

Fortsatt rolig i Midtøsten

Reduserte spenninger i Midtøsten tynget oljeprisen ettersom investorer ser lavere sannsynlighet for umiddelbare forstyrrelser i oljetilbudet fra regionen. Videre skal Saudi Arabias energiminister, prins Abdulaziz bin Salman ha uttalt at Saudi Arabia skal gjøre sitt for å opprettholde en stabil oljepris, også dersom konflikten mellom USA og Iran skal tilta i styrke. Det melder Reuters.