Oljeprisen faller etter overraskende oljelagertall

Oppgangen i oljeprisen kommer etter overraskende oljelagertall og OPEC-avtale som nærmer seg slutt.

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene falt med 2,5 millioner fat i forrige uke, mot ventet vekst på 0,4 millioner fat.

Videre har det blitt kjent at bensinlagrene økte med 6,7 millioner fat mens destillatlagrene økte med 8,2 millioner fat. Det var ventet en økning på henholdsvis 3,4 og to millioner fat.

«Produktene hamrer i utgangspunktet markedet. Du har også en all-time rekord i innenlandsk produksjon, så det er også et negativt datapunkt», sa Bob Yawger, direktør for energifutures ved Mizuho i New York ifølge Reuters.

OPEC og allierte som Russland har hindret produksjonen for å forhindre at oljeprisen faller under 60 dollar per fat. Nåværende avtale utløper i mars.

Nordsjøoljen omsettes onsdag kveld for 64,02 dollar per fat, ned 0,7 prosent for dagen.Et fat WTI-olje omsettes for 57,84 dollar, ned 0,7 prosent for dagen.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 64,22 dollar fatet dollar ved børsslutt i Oslo.