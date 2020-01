Flere rigger i drift i Nord-Amerika

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viser at det per dags dato er 1040 rigger i drift. Det er 56 flere enn for en uke siden, og 219 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

I USA steg antallet aktive oljerigger med 14 til 673, mens antallet aktive gassrigger steg med én til 120.

I Canada steg antallet aktive oljerigger med 32 til 152, mens antallet aktive gassrigger steg med ni til 92.

I Meixcogulfen falt antallet aktive rigger med én til 20.

Riggtellingen blir sett på som en tidlig indikator på fremtidig oljeproduksjon.

Ved 19-tiden er Brent-oljen opp 0,09 prosent til 64,68 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned 0,10 prosent til 58,45 dollar per fat. Til sammenligning kostet Brent-oljen 64,92 dollar per fat ved børsslutt i Oslo, mens WTI-oljen kostet 58,69 dollar per fat.

Reuters skriver fredag at dagens tall fra Kina har vært i fokus i oljemarkedet. Ferske tall viste at den kinesiske økonomien vokste med 6,1 prosent i 2019, som er den laveste årlige stigningen på 29 år.

Nyhetsbyrået skriver at økende kinesisk oljeetterspørsel, sett gjennom økte raffinerivolumer, motvirker de mindre positive BNP-tallene.