Kraftig fall i strømprisene – nærmer seg null

Januar har vært helt uvanlig, og mye strøm fra vindmøller inn i markedet har sendt strømprisen til rekordlave nivåer.

Fra slutten av 2019 har terminprisene inn i 2020 falt med 30 prosent.

Ned mot 10 øre

Fredag var prisen i Sør-Norge 22,6 øre før avgifter, og i perioder har spotprisen – på grunn av mye vindkraft i landene rundt oss og lengst nord i Norge – vært nede i 10 øre!

Ifølge Entelios er det de unormalt høye temperaturene, i kombinasjon med mye nedbør og kraftig vind som har skapt den helt spesielle situasjonen for januar å være.

Kraftanalytiker Magnus Lingjærde forteller om et ekstremt værskifte og at det er kommet 60 prosent mer nedbør enn vanlig i januar i Norge og 20 prosent mer i Sverige. Og vindturbinene har gått for fulle mugger.

Lavere etterspørsel fra industrien har også bidratt.

30 prosent lavere

Kraftanalytiker John Brottesmo i Kinect Energy sier til DN at dersom vi får en vedvarende våt vinter, så kan kraftprisene falle enda mer frem mot sommeren.

– Hvor lavt det kan bli, er vanskelig å si, men den kan gå ned i 15 øre, sier han.

I øyeblikket ligger det an til at strømprisene, ifølge Entelios, kan bli 30 prosent lavere i år enn i fjor (se grafen under).